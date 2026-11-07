Galatasaray'ın Amed SF maçı ilk 11'i belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geliyor. Ligde 25 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Amed Sportif Faaliyetler ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Galatasaray-Amed SF karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı ilk 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 25 puanla lider durumda bulunuyor. Amed Sportif Faaliyetler ise ilk 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Diyarbakır temsilcisi, deplasmanda kazanarak puanını 26'ya yükseltmeyi ve liderlik koltuğuna oturmayı amaçlıyor.
GALATASARAY-AMED SF MAÇI İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Barış.
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Gökhan, Furkan, Sabi'a, Diagne, Orban.
GALATASARAY - AMED SF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesi, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY - AMED SF MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.