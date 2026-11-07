Galatasaray'ın Amed SF maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geliyor. Ligde 25 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Amed Sportif Faaliyetler ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Galatasaray-Amed SF karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...