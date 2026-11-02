TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'un özel yayınında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'un özel yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıadı.



VINCENZO MONTELLA VE SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez "Her türlü kararınıza saygı duyarım" dedi.

Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim.

Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun."



TELEFONUN AÇILMAMASI İDDİASI



İbrahim Hacıosmanoğlu: "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama "Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum" dedi."

"SERGEN YALÇIN HEPSİNİN ABİSİ"



İbrahim Hacıosmanoğlu: "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir."



"UZUN YILLAR TFF İRADE İLE YÖNETİLMEDİ"



İbrahim Hacıosmanoğlu: "Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, ok çalışıp başarıya ulaşacak."



"TFF TARİHİNDE BULAMAZSINIZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "TFF tarihinde, UEFA Başkanı ile bu derece samimi ve dostluk ilişkisi olan birini bulamazsınız. Sağ olsun başkanın talimatı var, 'Türkiye'den talep geldiğinde yazışmalar arkadan gelsin, gerekeni önden yapın' diye."



ANTHONY TAYLOR AÇIKLAMASI

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum."



"O DA BİRAZ KIRIK..."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Ferhat Gündoğdu, gözaltına alındığı gün, Anthony Taylor da İstanbul'a geldi; "Sorumluluk almaya hazırım başkanım" dedi. O da biraz kırık arkadaş."



HAKEMLERE YAPILAN BASKIYA DAİR RAPOR

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Anthony Taylor'ın "Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar" diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor."



"ÜÇ HAFTADIR HAKEM KARARLARI DAHA FARKLI"



İbrahim Hacıosmanoğlu: "Üç haftadır hakem kararları daha farklı. Herkes bunun düzelmesini istiyor mu? Düzen bozukluğunu isteyenler de var, açık konuşalım. Bu hakemlere destek olacağız, maç yöneterek tecrübe kazanacaklar. Art niyet yoksa, öz güvenleri artacak. Anthony Taylor ve TFF, bunu tek başına yapamaz. Hep beraber yapmalıyız. Marka değerini de düşünmemiz lazım."



BAHİS CEZALARI

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Ankara Belediyespor maçından sonra olanları kontrol ettik ve hayal kırıklığına uğradık.

Çoğu insan "Bu legal bahis ve suç olduğunu bilmiyorduk" diyor. Futbol ailesinde olanlar bahis oynayamaz!

Talimatlara göre sevkler yapıldı. Kurallar bağımsız ve kendileri karar veriyorlar. 1 ile 100 maç arasında bahis oynayanlara 3 ay ceza vardı ama indirimle 45 gün oldu.

Sonra yöneticilere sıra geldi. Süper Lig ve 1. Lig'i önce sevk ettik. 448 kişiyi sevk ettik, bunlardan 147'sine 45 gün ceza verildi. 301 kişiye ceza verilmedi. 100 bin maça bahis oynayana 45 gün ceza, herkesi rahatsız eder."



"KENDİ TAKIMINA BAHİS YAPMIŞ!"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "301 kişinin içinde bir kişi kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahisi almış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp, 16 bin TL almış. Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık."



"TRABZONSPOR DÜŞMANI İLAN EDİLDİK"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Trabzonspor düşmanı ilan edildik, sanki Ertuğrul Doğan'a bilerek ceza vermişiz gibi... Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki, Trabzon düşmanı ilan edileceğiz...

Taraftar gruplarına metin veriyorsunuz, bağırıyorlar. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz."



"ŞİKE Mİ, DEĞİL Mİ? BU ARAŞTIRILACAK"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Etik Kurulu'na sevk edilecek kendi takımı aleyhine bahis oynayan isimler. Başsavcılığa da gönderdik. Gerekli bilgiyi oraya da verelim. Kendi takımın lehine oynamayı bir derece kabul edebilirsiniz... Gerçi İngiltere ve Almanya'da bu da suç. Kendi takımımın aleyhine oynamak başka boyuta geçiyor."

Murat Özbostan: "Bu bir bakıma şike değil mi?"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider.

Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir!"



"HEPSİNİ BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ..."



İbrahim Hacıosmanoğlu: "Başsavcılık ile yazışmalar yapıldı. 2. Lig ve 3. Lig sevklerini bekliyoruz. Onların içinde de kendi takımına bahis yapanlar var. Hepsini birlikte göndereceğiz Başsavcılık tarafına."

YAYIN İHALESİNDE 400 MİLYON DOLAR BEKLENTİ

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya Çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 Milyon Dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak."

"İLLEGAL YAYINLAR ENGELLENİR"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "İhaleyi alan, kaç yayın konusu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yeter ki niyetin çözmek olsun. Yayın kesme formülleri belli, yeter ki irade ortaya koyulsun."



EURO 2032'DE TÜRKİYE TEK EV SAHİBİ Mİ?

İbrahim Hacıosmanoğlu: "EURO2032 için sıkıntımız yok. İtalya'da mali ve politik sorunlar var, UEFA'dan ciddi bir uyarı geldi. 1-2 stat için yatırım yaparlarsa, ihtiyaçları karşılarlar. Bakıp göreceğiz."

İtalya statları yetiştiremezse, Türkiye tek başına ev sahibi de olur. Avrupa Şampiyonası'nı yaparken, başka turnuva da düzenleriz. Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Olimpiyat Stadı final için 90 bin kişilik olacak. Tesis olarak sıkıntımız yok.

Ankara'daki stadımız da bitecek. İspanya ile stadın açılışını yapma planımız var."



"YORULMADIM, BIRAKMAM"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken, bırakırsanız; demek o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Yarınla ilgili hesabı kainatın sahibi yapıyor. Allah herkesin kalbine göre versin."



"7 HAKEM BANA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"



İbrahim Hacıosmanoğlu: "Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda, bana suç duyurusunda bulundu. 11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar. Ferhat Gündoğdu'ya FETÖ'cüleri söyledim ve görev yapmayacaklarını söylüyorum. Kendimi ihbar ediyorum. Ceza alırsam, şeref madalyası olur benim için... WhatsApp yazışmalarından değil bu sözlerimden suç duyurusunda bulunsunlar."



OLAYLI G.SARAY-TRABZONSPOR DERBİSİ

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Deniz Ateş Bitnel... Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak.

O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu. Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın.

Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor."