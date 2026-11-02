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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Trendyol Süper Lig'de 10. haftada oynanan maçların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları güncellendi. Özellikle Fenerbahçe'nin, Göztepe karşısında aldığı yenilgi sonrası şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim yaşandığı görüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS TS spor haberi)

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası büyük bir heyecana sahne oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Haftanın açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Şampiyonluğun bir diğer önemli adayı Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve önemli bir kayıp yaşadı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Bu sezon deplasmanlarda önemli puanlar kaybeden Beşiktaş da Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Çekişmeli mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı ve siyah-beyazlılar deplasmanlardaki 3 puan hasretini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Son haftaların en formda takımı Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Bordo-mavililer maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

BEŞİKTAŞ

6.50 (Eski oran: 5.20)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim

FENERBAHÇE

7.40 (Eski oran: 4.30)

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