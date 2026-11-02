Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'de büyük değişim
Trendyol Süper Lig'de 10. haftada oynanan maçların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları güncellendi. Özellikle Fenerbahçe'nin, Göztepe karşısında aldığı yenilgi sonrası şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim yaşandığı görüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS TS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftası büyük bir heyecana sahne oldu.