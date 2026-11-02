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Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki ekip de kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

Giriş Tarihi:
Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takımın da üç puan hedeflediği mücadelenin canlı anlatımı haberimizde.

Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1

GENÇLERBİRLİĞİ- ALANYASPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Yiğit, Niasse, Tongya, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Duarte, Bedirhan, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Cedric, İbrahim, Baran.

GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor maçı 2 Kasım Pazartesi (Bugün) TSİ 20.00'de başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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