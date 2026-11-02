Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki ekip de kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.