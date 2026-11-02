TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'un özel yayınında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlıyor. Türk futbolunun gündemindeki önemli başlıkların ele alındığı açıklamaları canlı yayınla haberimizden takip edebilirsiniz.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'un özel yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor. Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını canlı yayınla haberimizden takip edebilirsiniz.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU GÜNDEM ÖZEL | CANLI