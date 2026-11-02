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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'un özel yayınında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlıyor. Türk futbolunun gündemindeki önemli başlıkların ele alındığı açıklamaları canlı yayınla haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'un özel yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor. Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını canlı yayınla haberimizden takip edebilirsiniz.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU GÜNDEM ÖZEL | CANLI

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#İbrahim Hacıosmanoğlu #Türkiye Futbol Federasyonu #A Spor #TFF
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