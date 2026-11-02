İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsan açıklamalar! Bahis, şike, Montella ve EURO 2032...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'un özel yayınında Türk futbolunun gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahis soruşturması kapsamında kendi takımı aleyhine bahis oynadığı öne sürülen yöneticiler olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, "Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir" dedi. Hacıosmanoğlu; Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, hakemler, yayın ihalesi ve EURO 2032 hakkında da konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'un özel yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Futbolda bahis soruşturmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de bazı yöneticilerin kendi takımları aleyhine bahis oynadığını öne sürdü. Söz konusu isimlerin Etik Kurulu'na sevk edileceğini ve başsavcılığa bilgi verildiğini açıklayan TFF Başkanı, soruşturmanın sahaya müdahale olup olmadığı yönünden de inceleneceğini belirtti.

Hacıosmanoğlu, milli takımın teknik direktörlük süreci, hakemlere yönelik baskılar, yayın ihalesi ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği ihtimali hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

VINCENZO MONTELLA VE SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Vincenzo Montella'nın milli takımın başında başarılı işler yaptığını ifade eden Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın göreve geliş sürecine ilişkin de konuştu.

Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez 'Her türlü kararınıza saygı duyarım' dedi. Yabancı biri olacaksa çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun." ifadelerini kullandı.

TELEFONUN AÇILMAMASI İDDİASI

Kenan Yıldız'ın milli takım yetkililerinin telefonlarına cevap vermediği yönündeki iddialara da değinen Hacıosmanoğlu, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

TFF Başkanı, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a kasımda gelmek istiyorum' dedi." açıklamasını yaptı.

"SERGEN YALÇIN HEPSİNİN ABİSİ"

Sergen Yalçın'ın milli takım içerisindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, tecrübeli teknik adamın futbolcularla kuracağı ilişkiye dikkat çekti.

Hacıosmanoğlu, "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında herkes işini, hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir." dedi.

"UZUN YILLAR TFF İRADE İLE YÖNETİLMEDİ"

TFF'nin teknik direktör tercihlerinde kendi iradesiyle hareket ettiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın göreve geliş sürecinde dışarıdan yönlendirme olmadığını belirtti.

Hacıosmanoğlu, "Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

"TFF TARİHİNDE BULAMAZSINIZ"

UEFA Başkanı ile ilişkilerine de değinen Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin taleplerinin karşılanması noktasında UEFA'dan destek gördüklerini söyledi.

TFF Başkanı, "TFF tarihinde, UEFA Başkanı ile bu derece samimi ve dostluk ilişkisi olan birini bulamazsınız. Sağ olsun başkanın talimatı var, 'Türkiye'den talep geldiğinde yazışmalar arkadan gelsin, gerekeni önden yapın' diye." şeklinde konuştu.

ANTHONY TAYLOR AÇIKLAMASI

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın Türkiye'deki hakemlere destek vermek için geldiğini belirten Hacıosmanoğlu, Taylor'ın uzun vadeli bir eğitim hedefi bulunduğunu söyledi.

Hacıosmanoğlu, "Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum." dedi.

"O DA BİRAZ KIRIK..."

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı gün Anthony Taylor'ın İstanbul'a geldiğini anlatan Hacıosmanoğlu, bu süreçte yaşananlara ilişkin de konuştu.

TFF Başkanı, "Ferhat Gündoğdu gözaltına alındığı gün Anthony Taylor da İstanbul'a geldi. 'Sorumluluk almaya hazırım başkanım' dedi. O da biraz kırık arkadaş." ifadelerini kullandı.

HAKEMLERE YAPILAN BASKIYA DAİR RAPOR

Anthony Taylor'ın Türk hakemlerine yönelik değerlendirmelerini aktaran Hacıosmanoğlu, büyük kulüplerin baskısının hakemlerin saha içindeki performansını etkilediğini öne sürdü.

Hacıosmanoğlu, "Anthony Taylor'ın, 'Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar' diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor." dedi.

"ÜÇ HAFTADIR HAKEM KARARLARI DAHA FARKLI"

Son haftalarda hakem kararlarında olumlu yönde değişim olduğunu savunan Hacıosmanoğlu, hakemlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Hacıosmanoğlu, "Üç haftadır hakem kararları daha farklı. Herkes bunun düzelmesini istiyor mu? Düzen bozukluğunu isteyenler de var, açık konuşalım. Bu hakemlere destek olacağız, maç yöneterek tecrübe kazanacaklar. Art niyet yoksa özgüvenleri artacak. Anthony Taylor ve TFF bunu tek başına yapamaz. Hep beraber yapmalıyız. Marka değerini de düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

BAHİS CEZALARI

Futbol ailesinde yer alan kişilerin bahis oynayamayacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması kapsamında yapılan sevkler ve verilen cezalar hakkında bilgi verdi.

Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 448 kişinin sevk edildiğini belirten TFF Başkanı, bu isimlerden 147'sine 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini, 301 kişi hakkında ise ceza çıkmadığını söyledi.

Hacıosmanoğlu, "Çoğu insan 'Bu legal bahis ve suç olduğunu bilmiyorduk' diyor. Futbol ailesinde olanlar bahis oynayamaz. Talimatlara göre sevkler yapıldı. Kurallar bağımsız ve kendileri karar veriyorlar. 1 ile 100 maç arasında bahis oynayanlara 3 ay ceza vardı ama indirimle 45 gün oldu. 448 kişiyi sevk ettik, bunlardan 147'sine 45 gün ceza verildi. 301 kişiye ceza verilmedi. 100 bin maça bahis oynayana 45 gün ceza, herkesi rahatsız eder." diye konuştu.

"KENDİ TAKIMINA BAHİS YAPMIŞ!"

Bahis soruşturmasına ilişkin en dikkat çekici açıklamalarından birini yapan Hacıosmanoğlu, ceza almayan 301 kişinin arasında kendi takımının aleyhine bahis oynadığı öne sürülen bir Süper Lig yöneticisinin de bulunduğunu iddia etti.

Hacıosmanoğlu, "301 kişinin içinde bir kişi kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahsi almış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp 16 bin TL almış. Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR DÜŞMANI İLAN EDİLDİK"

Trabzonspor ile ilgili tartışmalara da değinen Hacıosmanoğlu, kulübün yöneticisi Ertuğrul Doğan'a verilen ceza üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor düşmanı ilan edildik, sanki Ertuğrul Doğan'a bilerek ceza vermişiz gibi... Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki Trabzon düşmanı ilan edileceğiz. Taraftar gruplarına metin veriyorsunuz, bağırıyorlar. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz." dedi.

"ŞİKE Mİ, DEĞİL Mİ? BU ARAŞTIRILACAK"

Kendi takımı aleyhine bahis oynadığı öne sürülen yöneticilerle ilgili sürecin devam edeceğini belirten Hacıosmanoğlu, söz konusu isimlerin Etik Kurulu'na sevk edileceğini ve başsavcılığa da bilgi verildiğini açıkladı.

Hacıosmanoğlu, "Kendi takımının aleyhine bahis oynayan isimler Etik Kurulu'na sevk edilecek. Başsavcılığa da gönderdik. Kendi takımının lehine oynamayı bir derece kabul edebilirsiniz. Gerçi İngiltere ve Almanya'da bu da suç. Kendi takımının aleyhine oynamak başka boyuta geçiyor." dedi.

Gazeteci Murat Özbostan'ın bunun şike anlamına gelip gelmediğini sorması üzerine Hacıosmanoğlu, konunun Etik Kurulu ve başsavcılık tarafından inceleneceğini belirtti.

TFF Başkanı, "Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa başka boyuta gider. Kendi takımının aleyhine oynayan bir kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir!" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİ BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ..."

Soruşturmanın alt liglerde de sürdüğünü belirten Hacıosmanoğlu, 2. ve 3. Lig'deki sevklerin tamamlanmasının ardından dosyaların birlikte başsavcılığa gönderileceğini söyledi.

Hacıosmanoğlu, "Başsavcılık ile yazışmalar yapıldı. 2. Lig ve 3. Lig sevklerini bekliyoruz. Onların içinde de kendi takımına bahis yapanlar var. Hepsini birlikte göndereceğiz başsavcılık tarafına." dedi.

YAYIN İHALESİNDE 400 MİLYON DOLAR BEKLENTİ

Süper Lig'in yayın ihalesine ilişkin de konuşan Hacıosmanoğlu, şartnamenin salı veya çarşamba günü açıklanacağını ve ihalenin 30 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

TFF Başkanı, "Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 milyon dolar civarında. Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak." ifadelerini kullandı.

"İLLEGAL YAYINLAR ENGELLENİR"

İllegal yayınlarla mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, yayın ihalesini kazanan kuruluşun bu soruna çözüm bulabileceğini söyledi.

Hacıosmanoğlu, "İhaleyi alan, kaç yayın konusu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yeter ki niyetin çözmek olsun. Yayın kesme formülleri belli, yeter ki irade ortaya koyulsun." dedi.

EURO 2032'DE TÜRKİYE TEK EV SAHİBİ Mİ?

Türkiye'nin EURO 2032 hazırlıklarında sorun yaşamadığını belirten Hacıosmanoğlu, İtalya'nın stat yatırımlarına ilişkin sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

İtalya'nın gerekli statları yetiştirememesi halinde Türkiye'nin turnuvaya tek başına ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Hacıosmanoğlu, "EURO 2032 için sıkıntımız yok. İtalya'da mali ve politik sorunlar var, UEFA'dan ciddi bir uyarı geldi. 1-2 stat için yatırım yaparlarsa ihtiyaçları karşılarlar. Bakıp göreceğiz. İtalya statları yetiştiremezse Türkiye tek başına ev sahibi de olur. Avrupa Şampiyonası'nı yaparken başka turnuva da düzenleriz." diye konuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın final için 90 bin kişilik kapasiteye ulaştırılacağını belirten Hacıosmanoğlu, Ankara'daki stadın da tamamlanacağını ve İspanya ile açılış maçı yapılmasının planlandığını söyledi.

"YORULMADIM, BIRAKMAM"

Görevinden ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki sorunlarla mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Hacıosmanoğlu, "Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken bırakırsanız demek o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Yarınla ilgili hesabı kainatın sahibi yapıyor. Allah herkesin kalbine göre versin." ifadelerini kullandı.

"7 HAKEM BANA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp yazışmalarının basına sızmasının ardından yedi hakemin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, söz konusu yazışmalarda FETÖ'ye ilişkin ifadeleri nedeniyle şikâyet edildiğini belirtti.

Hacıosmanoğlu, "Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda bana suç duyurusunda bulundu. 11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar. Ferhat Gündoğdu'ya FETÖ'cüleri söyledim ve görev yapmayacaklarını söylüyorum. Kendimi ihbar ediyorum. Ceza alırsam şeref madalyası olur benim için. WhatsApp yazışmalarından değil, bu sözlerimden suç duyurusunda bulunsunlar." dedi.

OLAYLI GALATASARAY-TRABZONSPOR DERBİSİ

Hacıosmanoğlu, Deniz Ateş Bitnel'in yönettiği ve dört kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin de dikkat çeken bir bahis araştırması çağrısında bulundu.

Söz konusu maçta yaşanan hakem kararlarını ve uzatma süresini sorgulayan TFF Başkanı, karşılaşmaya yönelik legal ve illegal bahislerin incelenmesi gerektiğini savundu.

Hacıosmanoğlu, "Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya yönelik bahislerin araştırılması gerektiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu. Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın. Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa maç iptal oluyor ve bahis patlıyor." dedi.