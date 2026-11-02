Gençlerbirliği'nden Corendon Alanyaspor'a gol yağmuru! 7 maç sonra kazandılar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başkent ekibine farklı galibiyeti getiren golleri Oğulcan Ülgün, Franco Tongya, Pedro Mendes ve Tiago Gouveia (2) kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Başkent ekibi, uzun süredir devam eden galibiyet hasretine farklı bir skorla son verirken Alanyaspor üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, rakibini 5-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

İLK DAKİKADA GOL, İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlerbirliği, henüz 1. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Başkent temsilcisi, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Gençlerbirliği, 59. dakikada Franco Tongya'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada Tiago Gouveia skoru 3-0'a getirirken, 68. dakikada Pedro Mendes'in golüyle fark dörde yükseldi.

Karşılaşmada son sözü ise 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tiago Gouveia söyledi. Portekizli futbolcu kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydederek maçın skorunu belirledi: 5-0.

GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşayan Gençlerbirliği, sezonun üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 11'e yükseltti.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Corendon Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Corendon Alanyaspor ise aynı gün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın henüz birinci dakikasında Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun vuruşunda sağ kanatta topla buluşan Traore, topu Tongya ile buluşturdu. Tongya, ceza sahasına kadar taşıdığı topu Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza yayı üzerinden şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

24. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan atağında topla buluşan Duarte'nin ceza sahası içine girerken şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Corendon Alanyasporlu İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Makouta'nın penaltı noktası yakınından vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Gençlerbirliği'nde sol çaprazdan ceza sahasına giren Gouveia'nın vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Victor, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Gençlerbirliği skoru 2-0 yaptı. Traore'nin çağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra verdiği pasta altı pas çizgisi yanında topla buluşan Tongya, uzak köşeye yerden güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

65. dakikada kırmızı-siyahlılar skoru 3-0'a getirdi. Gouveia, sol çaprazdan ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

69. dakikada Gençlerbirliği farkı 4'e çıkardı. Tongya'nın sol kanattan ortasında altı pas çizgisinde defanstan sıyrılan Mendes, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 4-0.

79. dakikada Gençlerbirliği, skor tabelasını 5-0 yaptı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Gouveia, ceza sahasına girdikten sonra maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-0.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği, 5-0 kazandı.

MAÇIN KÜNYESİ

Stat: Eryaman

Hakemler: Fatih Tokail, Ceyhun Sesigüzel, Murat Temel

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Thalisson, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Niasse (Dk. 73 Salih Uçan), Gouveia (Dk. 81 Martor), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 86 Furkan Ayaz Özcan), Traore (Dk. 73 Luis), Mendes (Dk. 81 Orakpo)

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Bedirhan Özyurt, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Dk. 74 Enes Keskin), Maestro, Makouta (Dk. 55 Meschack), Duarte, İbrahim Kaya (Dk. 55 Hagi), Cedric (Dk. 74 Ben Ali)

Goller: Dk. 1 Oğulcan Ülgün, Dk. 59 Tongya, Dk. 67 ve Dk. 79 Gouveia, Dk. 69 Mendes (Gençlerbirliği),

Sarı kartlar: Dk. 40 Mendes (Gençlerbirliği), Dk. 47 Bedirhan Özyurt, Dk. 89 Ben Ali (Corendon Alanyaspor)