Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Papara Park'taki mücadelenin canlı skoru, golleri ve dakika dakika gelişmeleri canlı takip ekranında futbolseverlerle buluşuyor. TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Gaziantep FK maçı canlı skor ekranı A Spor'da!

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı canlı skor ekranı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadelede bordo-mavili ekip, taraftarı önünde kazanarak ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Gaziantep FK ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor - Gaziantep FK maçının canlı skorunu öğrenmek, karşılaşmayı dakika dakika takip etmek ve sahadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler canlı takip ekranına haberimizden ulaşabilecek. Mücadeledeki goller, sarı ve kırmızı kartlar, oyuncu değişiklikleri ve kritik pozisyonlar anlık olarak aktarılacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste dört galibiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, Gaziantep FK karşısında da kazanarak serisini beş maça çıkarmayı hedefliyor. Konuk ekip ise ligde oynadığı son beş karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Canlı skor, dakika dakika maç anlatımı ve karşılaşmanın tüm önemli gelişmeleri haberimizde.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Bordo-mavililer, kendi taraftarı önünde kazanarak ligdeki çıkışını devam ettirmek istiyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA HEDEF ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde son 4 lig maçını kazanan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bordo-mavililer, bu sezonki çıkışını sürdürerek zirve yarışında önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

Trabzonspor ayrıca sahasında oynadığı son 4 Süper Lig karşılaşmasını kazanarak iç sahada etkili bir performans ortaya koydu. Karadeniz temsilcisi, Gaziantep FK karşısında bu seriyi de devam ettirmeye çalışacak.

TRABZONSPOR'DA 7 FUTBOLCU YOK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Son galibiyetini 4. haftada Göztepe deplasmanında 4-2'lik skorla elde eden kırmızı-siyahlılar, ardından çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı.

Gaziantep FK, bu süreçte Fenerbahçe ile berabere kalırken Kocaelispor, Arca Çorum FK, İstanbul Başakşehir ve Erzurumspor FK karşısında mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip, Trabzon deplasmanında bu kötü seriyi sonlandırmayı amaçlıyor.

GAZİANTEP FK'DE 7 EKSİK

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek kadroda yer alamayacak. Myenty Abena da sarı kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında görev yapamayacak.

🔴🔵 Trabzonspor XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu. #TSvGFK https://t.co/XhdqYIhKu7 — A Spor (@aspor) November 1, 2026

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