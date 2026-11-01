Süper Lig'in 10. haftasında Amedspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. 20 puanla ikinci sırada bulunan Amedspor, sahasında son sıradaki Eyüpspor'u ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte Amedspor-Eyüpspor maçının tüm detayları...

Amedspor-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor'u konuk edecek. Ligde üst sıralarda yer alan Amedspor, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki yerini korumak istiyor. Eyüpspor ise kötü gidişatını sona erdirmenin hesaplarını yapıyor.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Eyüpspor, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada yalnızca bir galibiyet alabildi. Üçüncü haftada Alanyaspor'u mağlup ederek 3 puan kazanan İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Toplamda 8 mağlubiyeti bulunan Eyüpspor, 3 puanla haftaya ligin son sırasında girdi. İstanbul ekibi, Amedspor deplasmanında alacağı sonuçla kötü gidişatını durdurmayı amaçlıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLARDA AMEDSPOR ÜSTÜN

Amedspor, Eyüpspor ile oynadığı son 8 lig karşılaşmasının yalnızca birini kaybetti. Diyarbakır ekibi, söz konusu mağlubiyeti Mart 2019'da 2. Lig'de yaşadı.

Eyüpspor ise Amedspor deplasmanında oynadığı 5 lig maçında bir galibiyet elde etti. İstanbul temsilcisinin Diyarbakır'daki tek galibiyeti Nisan 2009'da 1-0'lık skorla geldi.

EYÜPSPOR DEPLASMANDA GOL BULMAKTA ZORLANIYOR

Eyüpspor'un bu sezon deplasman performansı da dikkat çekiyor. İstanbul ekibi, Süper Lig'de oynadığı 4 dış saha maçının tamamını gol atamadan kaybetti. Amedspor ise ceza sahası dışından bulduğu gollerle öne çıkan takımlar arasında yer alıyor.

Diyarbakır temsilcisi, bu sezon ceza sahası dışından çektiği 66 şutun 7'sini gole çevirdi. Amedspor'un hücumdaki etkili isimleri arasında Diaa Sabi'a ve Gift Orban bulunuyor.

DIAA SABİ'A VE GIFT ORBAN İŞ BİRLİĞİ

Amedspor'un hücum oyuncularından Diaa Sabi'a, Süper Lig kariyerinde attığı 10 golün 5'ini İstanbul takımlarına karşı kaydetti. Gift Orban ise bu sezon Amedspor formasıyla ligde en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Orban'ın ligde yaptığı 3 asistin tamamının Diaa Sabi'a'nın gollerinde gelmesi, iki oyuncu arasındaki uyumu ortaya koyuyor. Amedspor'un Eyüpspor karşısındaki hücum planında bu ikilinin performansı belirleyici olabilir.

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