İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. 1 Kasım Pazar günü oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, eksikler ve maç öncesi detaylar haberimizde.
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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları sürüyor. İstanbul Başakşehir, bu hafta sahasında Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u ağırlayacak. İki takımın puan mücadelesi vereceği karşılaşma, 1 Kasım 2026 Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Başakşehir-Samsunspor karşılaşması saat kaçta? Süper Lig'de kritik randevu!
BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Mücadele saat 16.00'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?
Mücadelenin hakemi Ozan Ergün olacak.
SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ KİMLER?
Emre Kılınç, Fatih Kaya ve Afonso Sousa karşılaşmada forma giyemeyecek.
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