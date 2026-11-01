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İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. 1 Kasım Pazar günü oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, eksikler ve maç öncesi detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları sürüyor. İstanbul Başakşehir, bu hafta sahasında Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u ağırlayacak. İki takımın puan mücadelesi vereceği karşılaşma, 1 Kasım 2026 Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Başakşehir-Samsunspor karşılaşması saat kaçta? Süper Lig'de kritik randevu!

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Mücadelenin hakemi Ozan Ergün olacak.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ KİMLER?

Emre Kılınç, Fatih Kaya ve Afonso Sousa karşılaşmada forma giyemeyecek.

İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçını takip etmek için tıklayınız...

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