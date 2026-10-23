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Corendon Alanyaspor - Kocaelispor | CANLI (Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın perdesi Akdeniz'de açıldı. Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

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Corendon Alanyaspor - Kocaelispor | CANLI (Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor 3 puan için karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan çekişmeli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Corendon Alanyaspor - Kocaelispor | CANLI (Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçı canlı anlatım) - 1

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali, Ruan, Hagi, Arda, İbrahim

Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Djiksteel, Emir, Rivas, Berkan, Show, Sissoho, Baku, Aye, Sousa

CORENDON ALANYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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