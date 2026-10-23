Corendon Alanyaspor - Kocaelispor | CANLI (Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın perdesi Akdeniz'de açıldı. Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri