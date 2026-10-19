Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişiyor mu? TFF'de kritik toplantı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı açıklanan dev karşılaşmanın tarihi, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva'da yapacağı kritik toplantıda yeniden değerlendirilecek. İşte derbi takvimine ilişkin son gelişmeler...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin tarihiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı açıklanan karşılaşmanın tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yapacağı toplantıda yeniden değerlendirilecek.

TFF'DE GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

TFF Yönetim Kurulu, Riva'da gerçekleştireceği toplantıda Türk futbolunun gündemindeki önemli konuları ele alacak. Toplantının başlıkları arasında A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün belirlenmesi ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihine ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde, derbinin planlanan tarihte oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Yönetim kurulunun yapacağı değerlendirmelerin ardından karşılaşmanın takviminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği netlik kazanacak.

DERBİ TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin daha önce 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı duyurulmuştu. Ancak TFF'nin yarın gerçekleştireceği toplantıda karşılaşmanın tarihi yeniden gündeme alınacak.

Toplantıdan çıkacak karar, iki takımın hazırlık programlarını da yakından ilgilendiriyor. Sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli taraftarlar, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülen derbinin hangi tarihte oynanacağının açıklanmasını bekliyor.

TFF Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından hem A Milli Takım'ın teknik direktörlük süreci hem de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin takvimiyle ilgili gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.