Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir karşısında üç puan arayacak. Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile berabere kalan siyah-beyazlılar, ligdeki son mağlubiyetini telafi etmek istiyor. Başakşehir ise son haftalardaki çıkışını sürdürmenin peşinde. Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmaya dair merak edilenler A Spor'da!

Beşiktaş-İstanbul Başakşehir maçı canlı skor ekranı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Trabzonspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle ligde puan kaybeden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor. Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Başakşehir ise Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle yakaladığı çıkışı zorlu Beşiktaş deplasmanında da sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesindeki son bilgiler...

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Ümit Öztürk olacak.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'deki Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

KARTAL, LİGDEKİ KAYBI TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Beşiktaş, ligde oynadığı sekiz maçta 15 puan topladı. Siyah-beyazlılar, son lig sınavında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybederek haftayı puansız kapattı. Bu sonucun ardından Başakşehir karşılaşması, hem puan tablosundaki konumunu güçlendirmek hem de taraftarı önünde yeniden kazanmak açısından önem kazandı.

Beşiktaş'ın sezon başında iç sahada aldığı sonuçlar, takımın bu maçtaki en önemli dayanaklarından biri. Ancak Avrupa ve lig maçlarının kısa aralıklarla oynanması, teknik heyetin oyuncu tercihlerini dikkatle yapmasını gerektiriyor. Vincenzo Italiano'nun takımının fiziksel enerjisini koruması ve karşılaşmaya yüksek tempoyla başlaması beklenirken, eksik oyuncuların yerleri de maçın taktik planını etkileyebilir.

CRYSTAL PALACE MAÇININ ARDINDAN YOĞUN FİKSTÜR

Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede Wilfred Ndidi'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda kalesinde iki gol gördü. Junior Olaitan'ın 73. dakikadaki golü ise skoru 2-2'ye taşıdı ve karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Avrupa maçının ardından lig karşılaşmasına hazırlanmak için sınırlı zamana sahip olan Beşiktaş'ta dinlenme ve rotasyon başlıkları öne çıkıyor. Teknik direktör Italiano'nun maçın temposunu, oyuncuların fiziksel durumunu ve kadrodaki eksikleri birlikte değerlendirmesi gerekecek.

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ, MIRETTI VE ÜMİT AKDAĞ YOK

Başakşehir karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın kadro durumunda üç isim öne çıkıyor. Kaptan Orkun Kökçü'nün tedavisi sürerken Fabio Miretti'nin Crystal Palace maçında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle forma giyememesi bekleniyor. Elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın da karşılaşmada görev yapamayacağı bildirildi.

BAŞAKŞEHİR'İN HEDEFİ DEPLASMANDA KAZANMAK

İstanbul Başakşehir, ligde son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya başladı. Turuncu-lacivertliler, son maçında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini üç karşılaşmaya taşıdı. Hücum hattındaki üretkenlik ve maçın son bölümünde gelen gol, Başakşehir'in moralini yükseltti.

Buna karşın deplasman maçları konuk ekip için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Beşiktaş'ın iç saha performansı karşısında savunma disiplinini korumak ve hücum fırsatlarını değerlendirmek, Başakşehir'in puan alabilmesi açısından belirleyici olabilir.

Ligde sekiz maç sonunda 11 puanı bulunan Başakşehir, Beşiktaş deplasmanından alacağı sonuçla üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Bu nedenle karşılaşma, yalnızca ev sahibi ekibin yeniden kazanma arayışı açısından değil, konuk takımın son haftalardaki toparlanmasını sürdürmesi bakımından da önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMİ

Beşiktaş, 15 puanla başladığı haftada üst sıralardaki yarıştan uzaklaşmamak için sahasında kazanmak istiyor. Başakşehir ise 11 puanla çıktığı mücadelede rakibiyle arasındaki farkı azaltmayı ve deplasman performansını geliştirmeyi amaçlıyor.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER FORMA GİYEMEYECEK?

Maç öncesi bilgilere göre Orkun Kökçü, Fabio Miretti ve Ümit Akdağ'ın forma giymemesi bekleniyor. Kesin durum maç kadrosuyla belli olacak.

BAŞAKŞEHİR SON MAÇINDA KAÇ GOL ATTI?

Başakşehir, son lig maçında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.