Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, RAMS Park'ta kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken Fenerbahçe üç puanla puan farkını kapatmak istiyor. Peki, GS-FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve takımlardaki son durum.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolseverlerin merakla beklediği derbide karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 19 puanla zirvede bulunan Galatasaray, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. 16 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle dönerek zirve yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Derbi nasıl canlı izlenir? İşte GS-FB maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri, eksik oyuncuları ve öne çıkan istatistikleri…

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. RAMS Park'taki mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku.

GALATASARAY DERBİYE MORALLİ ÇIKIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla derbi öncesinde moral kazanırken Süper Lig'deki liderliğini de korumak istiyor.

Ligde sekiz maçta altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, 19 puan topladı. Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe'yi yenmeleri durumunda iki takım arasındaki puan farkını altıya çıkarabilecek.

Sarı-kırmızılıların iç sahadaki performansı da dikkat çekiyor. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 39 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 31 galibiyet ve 8 beraberlik alan ekip, taraftarı önünde yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

FENERBAHÇE SON DÖRT LİG MAÇINDA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada kalesini gole kapattı. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Ligde sekiz maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 19'a yükseltmek ve rakibini yakalamak istiyor.

OKAN BURUK 120. LİG GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisini kazanması halinde sarı-kırmızılı ekibin başında 120. lig galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig karşılaşmasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 354 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 125 gol gördü.

Galatasaray, ezeli rakibi karşısında kazanarak hem liderliğini güçlendirmek hem de teknik direktörü Okan Buruk yönetimindeki başarılı lig performansını sürdürmek istiyor.