Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bugün oynanacak. Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, RAMS Park'ta üç puan mücadelesi verecek. Saat 21.30'da başlayacak dev karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı skor ekranı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyle devam ediyor. Ligin 9. haftasında kozlarını paylaşacak ezeli rakipler, kritik karşılaşmada galibiyet için mücadele edecek. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler ise "GS FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının maç günü, başlama saati, yayın kanalı ve stadyum bilgileri.

GS FB MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Ligin 9. haftasına damga vurması beklenen mücadelede sarı-kırmızılılar sahasında, sarı-lacivertliler ise deplasmanda üç puan arayacak.

İki takım arasındaki rekabet nedeniyle büyük ilgi gören karşılaşmada alınacak sonuç, ligdeki puan mücadelesi açısından önem taşıyor. Galatasaray kendi sahasında taraftar desteğini arkasına almayı hedeflerken Fenerbahçe, deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönmek istiyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği başlama saati belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk düdük 21.30'da çalacak.

GS FB MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini canlı izlemek isteyenler için yayın bilgisi de netleşti. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki mücadele beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku