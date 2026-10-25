Göztepe - Arca Çorum FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig'de Göztepe ile Arca Çorum FK kozlarını paylaşıyor. İki takım da son iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılırken gözler İzmir'deki mücadeleye çevrildi. Göztepe - Arca Çorum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları zorlayan ve son haftalarda yakaladıkları müthiş ivmeyle dikkat çeken iki formda ekibin karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele futbolseverlere heyecan dolu anlar vadediyor. Ev sahibi Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 9 puanla ligin 13. basamağında yer alıyor. İzmir temsilcisi, sahasında taraftarının da yaratacağı müthiş atmosferi arkasına alarak hem çıkışını sürdürmek hem de alt sıralardan tamamen koparak üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Arca Çorum FK ise istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Ligde geride kalan maçlar sonucunda hanesine yazdırdığı 13 puanla 9. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Göztepe - Arca Çorum FK maçını takip etmek için tıklayınız...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaloney, Antunes, Henrique, Juan

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Çağlar, Smolcic, Diomande, Berat, Ramadani, Cengiz, Kyziridis, Ramirez

GÖZTEPE - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya geliyor. İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

GÖZTEPE – ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.