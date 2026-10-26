Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda VAR devreye girdi

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde penaltı beklediği pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, VAR ile görüştü. 67. dakikada yaşanan pozisyonda inceleme tavsiyesi gelmeyince oyun devam etti.