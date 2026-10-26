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Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda VAR devreye girdi

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde penaltı beklediği pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, VAR ile görüştü. 67. dakikada yaşanan pozisyonda inceleme tavsiyesi gelmeyince oyun devam etti.

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Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda VAR devreye girdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide, sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Mario Lemina'nın ortasında Victor Osimhen, topu arka direkte indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu soluna çekmek isteyen Batrakov, Guendouzi ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı itirazında bulunurken hakem Atilla Karaoğlan, VAR ile bir süre iletişim kurdu. VAR'dan inceleme tavsiyesi gelmemesi üzerine oyun devam etti.

#Atilla Karaoğlan #Mario Lemina #Victor Osimhen #Fenerbahçe #Guendouzi #Trendyol Süper Lig #Galatasaray #VAR
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