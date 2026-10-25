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Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın canlı skorunu ve maçtan son gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın canlı skorunu ve maçtan son gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1
KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Dompe, Muleka.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Metehan, Tongya, Diabate, Salih, Koita, Rafael Luis, Mendes.

KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başladı.

KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

#TÜMOSAN Konyaspor #Süper Lig
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