Göztepe - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de Göztepe ile Arca Çorum FK kozlarını paylaşacak. İki takım da son iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılırken gözler İzmir'deki mücadeleye çevrildi. Göztepe - Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Göztepe - Arca Çorum FK maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de üst sıraları zorlayan ve son haftalarda yakaladıkları müthiş ivmeyle dikkat çeken iki formda ekibin karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele futbolseverlere heyecan dolu anlar vadediyor. Ev sahibi Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 9 puanla ligin 13. basamağında yer alıyor. İzmir temsilcisi, sahasında taraftarının da yaratacağı müthiş atmosferi arkasına alarak hem çıkışını sürdürmek hem de alt sıralardan tamamen koparak üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Arca Çorum FK ise istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Ligde geride kalan maçlar sonucunda hanesine yazdırdığı 13 puanla 9. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor.
GÖZTEPE - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
GÖZTEPE – ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GÖZTEPE - ARCA ÇORUM FK MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)
Bugün 25 Ekim 2026 #GöztepeninMaçıVar https://t.co/CFfUZMU0WY— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 24, 2026
Bugün ARCA Çorum FK'nın maçı var! 🦅 🏆 2026-2027 Trendyol Süper Lig | 9. Hafta 🆚 Göztepe 📆 25.10.2026 – Pazar ⏱️ 19.00 🏟️ ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 #bizAnadoluyuz #GÖZvÇFK https://t.co/2a9saDF2pd— Arca Çorum FK (@corumfk) October 24, 2026