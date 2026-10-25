Göztepe - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de Göztepe ile Arca Çorum FK kozlarını paylaşacak. İki takım da son iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılırken gözler İzmir'deki mücadeleye çevrildi. Göztepe - Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...