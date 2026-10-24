Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti. İyi hazırlandıkları bir maçta yaptıkları hatanın bedelini ödediklerini ifade eden Dalcı, mücadeleyi bırakmayacaklarını ve önlerindeki karşılaşmalara odaklanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Dalcı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve oyuncularının mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu anlatan 53 yaşındaki teknik direktör, "Maça çok ciddi, iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oynanan oyun da bunun bir kanıtıydı. Sadece şuna çok üzülüyorum. Yaptığımız bir hata, hemen cezayı kesiyorlar. Futbolun şansı, adaleti, biraz yanımızda olsaydı en kötü burada berabere kalsak bile üzüleceğimiz bir maçtı." şeklinde konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, vazgeçmeden mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak "Bu oyunun içinde ve bu yarışın içerisinde kalabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu mücadelemizi ve bu oyunumuzu, güçlü oyunumuzu daha geliştirerek devam etme durumundayız. Oyuncularımla beraber vazgeçmeden bu güçlü oyunu devam ettirmek zorundayız. Gerçekten çok üzgünüz. Bu maçtan belli dersler çıkarıp artık önümüzdeki maça bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.