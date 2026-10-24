Kasımpaşa, deplasmanda kazandı! Eyüpspor son sıraya demir attı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Eyüpspor’u Adrian Benedyczak’ın 37. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 16'ya yükseltirken Eyüpspor 3 puanda kaldı.

KASIMPAŞA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Eyüpspor, sahasında oynadığı mücadelede istediği sonucu alamadı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Adrian Benedyczak'ın kaydettiği golle öne geçen Kasımpaşa, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

EYÜPSPOR FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da gol arayışlarını sürdürdü. Ancak tarafların girişimleri sonuç vermedi ve karşılaşma Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

KASIMPAŞA 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Kasımpaşa, maç fazlasıyla ligde 5. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 3 puanda kalarak haftayı son sırada tamamladı.

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Çorluspor ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, kupa mücadelesinin ardından Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eyüpspor ise Türkiye Kupası'nda Fethiyespor deplasmanına çıkacak. Eflatun-sarılı ekip, bu karşılaşmanın ardından Süper Lig'de Amedspor'a konuk olacak.