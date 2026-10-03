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SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı!

A Spor'un haberine göre; "Hakemler Dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil, 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı!

A Spor'un haberine göre; "Hakemler Dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil, 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakem ve gözlemcilerin soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilmişti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı!
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#Ferhat Gündoğdu #MHK
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