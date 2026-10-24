Gaziantep FK-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelenin tüm detaylarını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK İLK 11'LER
Gaziantep FK: Tobiazs, Perez, Abena, Sylla, Kerim, Bacuna, Sorsecu, Camara, Maxim, Kozlowski, Stewart.
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren.
GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.