Gaziantep FK-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelenin tüm detaylarını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.