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Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Galatasaray'da Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Rafael Leao'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Kasık adalesinde zorlanma yaşayan Portekizli yıldız, Lille maçı ve Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetin ardından Rafael Leao'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.

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Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Ankara deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren ancak yaşadığı fiziksel problem nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Portekizli yıldızın durumu, sarı-kırmızılı takımın gündemine oturdu.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanacak kritik mücadele öncesinde teknik heyet, yıldız futbolcunun sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

RAFAEL LEAO'NUN SAKATLIĞI MERAK KONUSU

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Rafael Leao'nun kasık adalesinde zorlanma meydana geldiği belirtildi. Portekizli futbolcunun sakatlığının boyutunun, bugün gerçekleştirilecek ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibi, oyuncunun sahalara dönüş takvimini belirlemek için tetkik sonuçlarını bekliyor.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan Leao'nun Lille karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

DERBİDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Portekizli yıldızın sakatlığının beklenenden ciddi olabileceği ve yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak Galatasaray cephesinden bu süreyi doğrulayan resmî bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Sağlık ekibinin hazırlayacağı rapor, Leao'nun yalnızca Lille maçındaki durumunu değil, önümüzdeki haftalarda oynanacak kritik karşılaşmalarda görev alıp alamayacağını da belirleyecek. Özellikle derbi öncesinde yıldız futbolcunun iyileşme süreci yakından takip edilecek.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

OKAN BURUK ALTERNATİFLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Rafael Leao'nun Lille karşılaşmasına yetişememesi ihtimaline karşı teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattındaki alternatifler üzerinde durduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Kanatlarda görev alabilecek isimlerin yanı sıra Victor Osimhen'in çevresinde oluşturulacak hücum düzeni de teknik heyetin değerlendirdiği konular arasında bulunuyor.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Leao'nun hızını ve bire birdeki etkinliğini arayabilecek olan Galatasaray, olası bir eksiklik durumunda hücum organizasyonlarını yeniden şekillendirmek zorunda kalabilir. Sarı-kırmızılı ekipte nihai kararın, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin sonuçların ardından verilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Galatasaray'da gözler şimdi Rafael Leao'nun tetkik sonuçlarına çevrildi. Portekizli yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı ve Lille karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki süreçte netleşecek.

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