Galatasaray'da Rafael Leao Lille maçına Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?
Galatasaray'da Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Rafael Leao'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Kasık adalesinde zorlanma yaşayan Portekizli yıldız, Lille maçı ve Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi? İşte tüm detaylar...
Galatasaray'da Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetin ardından Rafael Leao'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.
Ankara deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren ancak yaşadığı fiziksel problem nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Portekizli yıldızın durumu, sarı-kırmızılı takımın gündemine oturdu.