Samsunspor-Amedspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. haftasında Samsunspor-Amedspor maçı ile devam ediyor. Ev sahibi takım, sahasından galip ayrılarak çıkışa geçmek ve küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Diyarbakır temsilcisinin tek hedefi ise maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak. Samsunspor-Amedspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...