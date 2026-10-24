Samsunspor-Amedspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. haftasında Samsunspor-Amedspor maçı ile devam ediyor. Ev sahibi takım, sahasından galip ayrılarak çıkışa geçmek ve küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Diyarbakır temsilcisinin tek hedefi ise maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak. Samsunspor-Amedspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta heyecanı Samsunspor ile Amedspor arasındaki mücadeleyle sürüyor. Sahasında 3 puanı hedefleyen Karadeniz ekibi, bu galibiyetle hem kötü gidişata dur demek hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak amacında. Konuk Diyarbakır temsilcisi ise sahadan zaferle ayrılarak maç fazlasıyla zirvenin sahibi olmak istiyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Samsunspor: Bilal, Igor, Guarino, Erakovic, Mendes, Sekongo, Watt, Sousa, Tomasson, Coulibaly, Bayo
Amedspor: Alban, Ermal, Lumbardh, David, Umut, Rayan, Furkan, Samuel, Dia, Mohammed, Orban
SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor-Amedspor maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma 19.00'da başladı.
SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Amedspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.