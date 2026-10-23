Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın perdesi Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla açılıyor. Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında mücadeleyle ilgili bilgileri aratıyor. Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftası Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla açılıyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.
Mücadele öncesi Corendon Alanyaspor, topladığı 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Kocaelispor ise averaj farkıyla 8. sırada yer alıyor.
CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı, 23 Ekim Cuma (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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