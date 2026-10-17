Süper Lig'de Kocaelispor ile Göztepe'nin mücadelesi öncesi heyecan artıyor. Kocaelispor-Göztepe maçı hangi gün, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? Takımların eksikleri ve muhtemel 11'leri belli mi? Detaylar haberin devamında...

Kocaelispor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor. Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise son haftada yakaladığı galibiyetin ardından deplasmanda da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kocaelispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri, eksik oyuncular ve karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kocaelispor - Göztepe maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Göztepe arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, yayıncı kuruluşun erişim koşullarına uygun şekilde dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre müsabakayı Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.

KOCAELİSPOR EVİNDE GOL YEMEDEN KAZANIYOR

Kocaelispor, 2026-2027 sezonunda çıktığı ilk 7 lig karşılaşmasında 4 galibiyet elde ederek 12 puan topladı.

Selçuk İnan'ın öğrencileri, özellikle iç sahada sergilediği performansla dikkat çekti. Yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde oynadığı üç lig maçının tamamını kazanırken kalesinde gol görmedi.

Kocaelispor'un iç sahadaki sonuçları:

Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler

Kocaelispor 1-0 Samsunspor

Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK

Son lig maçında Beşiktaş deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Körfez temsilcisi, Göztepe karşısında yeniden galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.

GÖZTEPE EYÜPSPOR GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKIYOR

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan topladı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan İzmir temsilcisi, son karşılaşmasında Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor deplasmanından da üç puanla dönerek ligde üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Karşılaşma öncesinde iki takımın kadro durumuna ilişkin gelişmeler de netleşmeye başladı.

Anadolu Ajansının 18 Ekim'de güncellediği habere göre Kocaelispor'da Bruno Petković, Massadio Haidara ve Matej Maglica'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak ve Sabra, maçta görev alamayacak.

Nihai maç kadroları kulüpler tarafından resmen açıklandığında kesinlik kazanacak.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Show, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Mahamadou Susoho, Gonçalo Sousa, Florian Ayé, Daniel Agyei.

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Novatus Miroshi, Richard Akonnor, André Henrique, Janderson, Juan.

Bu kadrolar maç öncesi tahmini dizilişlerden derlenmiştir; resmî ilk 11'ler değildir. Teknik direktörlerin tercihleri değişebilir.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI