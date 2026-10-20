Spor yazarlarından Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Tam bir satranç maçı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki dev derbide Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Fotomaç gazetesinin usta yazarları, mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte derbinin ardından kaleme alınan o yazılar...