Spor yazarlarından Trabzonspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Tam bir satranç maçı!

Nübel, karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda çok iyi kurtarışlar yaptı. Kasım ayına gelindiğinde üçüncü mağlubiyet iyi olmadı ama Beşiktaş kötü bir oyun oynamadı. Avrupa'da da iyi bir performans sergileniyor. Enseyi karartmadan yola devam edilmeli. Trabzonspor'da Onana ve Aral'ı çok beğendim. Tabii ki Salah'ı söylemeye gerek yok. Trabzonspor yönetimi, deplasman yasağının kaldırılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkürü hak ediyor. Beşiktaş taraftarları da Trabzon'da takımlarını çok iyi desteklediler. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarları da Beşiktaş'ın stadına gelerek takımlarının yanında olacaktır. Futbolun güzelliği de zaten bu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - BÜYÜK REİS!
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbiler her zaman büyük seyir zevkine sahne olmuştur. Dün de Akyazı'da nefesleri kesen, gözlerimizin pasının silindiği bir derbi izledik. Orta alanların çok çabuk geçildiği harika hücumlar ve kalecilerin müthiş performanslarına şahitlik ettik. Her iki teknik adam ve saha içindeki futbolcular adeta bir satranç maçı oynadılar. Savic-Vlahovic; Pina-Trossard; Cabral-Cerny; Salah-Rıdvan; Dju-Agbadou eşleşmeleri kıran kırana geçti.
Papara Park'taki derbiye daha iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Miretti ve Cerny ile gole çok yaklaştı siyahbeyazlılar. Beşiktaş'ın baskı kurduğu anlarda bir geçiş hücumu yakalayan Trabzonspor aradığı golü buldu. Sol kanattan hareketlenen Aral Şimşir, sol çaprazdan Muçi'yi gördü. Muçi'nin şutunda top Nübel'den döndü. Topu çok iyi takip eden Ozan Tufan, harika bir vole ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Akyazı'da sevinçten yer-gök inledi adeta. İlk yarının son anlarında Trossard'ın vuruşunu Onana harika çıkardı. Dönen topu Murillo tamamladı ama top direkten döndü. Beşiktaş beraberlik golünden oldu. İki takım da ilk yarıda bir derbiden daha fazlasını izlettirdiler. İki takım da birbirinden net pozisyonlara girdiler.