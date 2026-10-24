Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...