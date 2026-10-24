Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 13.30'da başlayacak. Futbolseverler ise Eyüpspor - Kasımpaşa maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
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EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 13.30 olacak.
EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi beIN Sports 1 üzerinden canlı izleyebilecek.