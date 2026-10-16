Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı, Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte Çorum FK-Çaykur Rizespor maçına dair tüm detaylar...