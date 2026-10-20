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Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbinin ardından usta yorumcu Ömer Üründül, mücadeleyi değerlendirdi. Üründül, karşılaşmaya ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte deneyimli yazarın derbi yazısı...

Giriş Tarihi:
Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"Haftanın çok önemli maçında Trabzonspor, hak ederek 3 puanın sahibi oldu."

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Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"Beşiktaş oyunu domine ederek maça başladı. Rakibi tehdit eden ataklar gelişti, çok net olmasa da üç pozisyonu vardı."

Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"21'de Trabzon ilk hücum girişiminde Ozan ile golü buldu. Bundan sonra oyunun bütün direksiyonu Trabzon'a geçti."

Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"İkinci devrede Trabzon beklediğim gibi rakibin de gücünü bilerek 10 kişi ile topun arkasına geçip alan daraltan bir savunma uyguladı."

Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"Beşiktaş, oyunu karşı alana yıkıyor, sürekli denemeler yapıyor ama üretemiyordu. Bütün riskleri aldıkları bir ortamda da Trabzon ikinci golü buldu. İyice rahatlayarak maçı kazandı. "

Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"Trabzon'a genel baktığımda zaten her zaman söylüyoruz; çok iyi bir kaleciye sahip, dün gece de bunu belgeledi."

Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"Pina ve Franculino çok faydalı oynadılar ama sahanın yıldızı Nwaiwu oldu. Salah da dinlene dinlene özelliklerini sahaya yansıttı."

Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"Gelelim Beşiktaş'a… Dün geceki yenilginin bir numaralı sorumlusu teknik direktör Italiano'dur. Beşiktaş, Vlahovic ile 90 dakikayı 10 kişi oynadı. Vlahovic önemli santrfor onu herkes biliyor, ben de biliyorum… Ama fizik olarak kadrodaki en gerideki isim. Üstelik de hafta arası hastalandı ve idman yapamadı."

Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"Daha da önemlisi Oh, Almanya'da sahanın yıldızıydı. Italiano üretemeyen takımını bekledi bekledi, 2. gol sonrası hamlelere başladı, ama iş işten geçmişti. Hatta ben Italiano'nun yerinde olsam yine Almanya'da çok iyi oynayan Ndidi ile başlardım."

Ömer Üründül, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yorumladı: Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama...

"Futbol ilginç bir oyun… Beşiktaş ve Italiano'yu hepimiz göklere çıkarıyoruz ama ligde 3 mağlubiyet…"

#Ömer Üründül #Salah #Nwaiwu #Vlahovic #Trabzonspor #Beşiktaş
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