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Şenol Güneş'ten Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu!

Trabzonspor ve Beşiktaş'ta görev yapan isimlerden Şenol Güneş, pazartesi günü oynanacak derbi hakkında görüşlerini paylaştı.

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Şenol Güneş'ten Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavililerin taraftarı önünde oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde eski A Milli Futbol Takımı, Trabzonspor ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmaya dair değerlendirmeler yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlenen 3. TÜRKSOY Gençlik Forumu'nda gençlerle bir araya gelen Güneş, kendisine yöneltilen Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu.

"TARAFSIZ BAKIYORUM"

Derbiyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Trabzonspor - Beşiktaş maçına tarafsız bakıyorum. Trabzonspor sahasında olduğu için kazanmaya yakın görüyorum." ifadelerini kullandı.

#Şenol Güneş #Trendyol Süper Lig #A Milli Futbol Takımı #Trabzonspor #Beşiktaş
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