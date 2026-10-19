Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor. Papara Park’ta oynanacak TS-BJK derbisinde yaşananları, anlık skor değişikliklerini, golleri ve maçın öne çıkan pozisyonlarını canlı skor ekranından takip edebilirsiniz. Trabzonspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek isteyenler, karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı bilgilerini de araştırıyor.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadeleyle tamamlanacak. Papara Park'ta karşı karşıya gelecek iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş, son iki maçında aldığı galibiyetlerle moral bulurken Trabzonspor da teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. TS-BJK derbisinin skorunu, maçın kritik anlarını ve son gelişmeleri canlı skor ekranı üzerinden anbean takip edebilirsiniz. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…

İLK 11'LER:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Dju.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü (bu akşam) Papara Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8. hafta kapanış maçını beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica'nın Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak. Tedavisi devam eden Rashica da zorlu deplasmanda görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılarda Hoffenheim maçını mide rahatsızlığı nedeniyle kaçıran Dusan Vlahovic'in durumu ise merak ediliyor. Takımla çalışmaya katıldığı belirtilen golcü oyuncunun oynayıp oynamayacağına teknik direktör Vincenzo Italiano karar verecek.

SİYAH-BEYAZLILARIN HEDEFİ ÜÇTE ÜÇ

Beşiktaş, milli aranın ardından oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı. Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü.

Ligde yedi maçta 15 puan toplayan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlıları önümüzdeki günlerde Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarını da içeren yoğun bir fikstür bekliyor.

TRABZONSPOR ÜÇ MAÇTIR KAZANIYOR

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, son üç resmi karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde ise KuPS Kuopio karşısında 4-2 kazandı.

Ligde 13 puanı bulunan Trabzonspor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem puanını yükseltmek hem de başarılı serisini devam ettirmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK VE CEZA DURUMU

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal ise cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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