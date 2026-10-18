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Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 8. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 7 maçta 10 puan toplayan lacivert-beyazlılar, Galatasaray mağlubiyetinin ardından taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Samsunspor ise teknik direktör değişikliğinin ardından çıkacağı mücadelede kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 8. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Ligde 10 puanı bulunan Kasımpaşa, sahasında galibiyet alarak puanını yükseltmek isterken, 4 puanla alt sıralarda yer alan Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Kasımpaşa, son maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken Samsunspor ligde üst üste yaşadığı 5 yenilginin ardından yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk sınavına çıkıyor.

Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 8. hafta) - 1

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak-Sakyi, Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson, Yalçın, Watt, Oskar, Coulibaly, Emre, Bayo

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig 8. hafta mücadelesi 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Fatih Tokail yönetiyor.

#Galatasaray #Nenad Bjelica #Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu #Samsunspor #Kasımpaşa #Trendyol Süper Lig
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