Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 8. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 7 maçta 10 puan toplayan lacivert-beyazlılar, Galatasaray mağlubiyetinin ardından taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Samsunspor ise teknik direktör değişikliğinin ardından çıkacağı mücadelede kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.