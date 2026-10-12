Eyüpspor-Göztepe CANLI (Eyüpspor-Göztepe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ligde istediği sonuçları alamayan iki takım da kötü gidişata son vererek haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor. Eyüpspor-Göztepe müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri