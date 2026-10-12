Eyüpspor-Göztepe CANLI (Eyüpspor-Göztepe maçı canlı anlatım)
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ligde istediği sonuçları alamayan iki takım da kötü gidişata son vererek haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor. Eyüpspor-Göztepe müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. İki takım arasındaki müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Eyüpspor: Moldovan, Massanga, Anıl, Jules, Giordano, Taşkın, Mete Kaan, Costa, Michalak, Yusuf, Abdullahi.
Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Juan, Janderson.
EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Eyüpspor-Göztepe maçı 12 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın saat 20.00'de başladı.
EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Eyüpspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.