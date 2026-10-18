Kasımpaşa Adem Arous ile Samsunspor karşısında farka koştu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, Samsunspor'u 3-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'nın gollerini 26. dakikada Claudio Winck, 31. ve 64. dakikalarda Adem Arous ve 78. dakikada Adrian Benedyzcak kaydederken Samsunspor'un tek golünü 45. dakikada Tanguy Coulibaly attı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, ligde iki maç aranın ardından galibiyetle tanıştı ve 13 puana yükseldi. Samsunspor'da ise kötü gidişat sürüyor. Ligdeki ilk iki maçından 4 puan çıkaran kırmızı-beyazlılar, üst üste 6 maç kaybederek 17. sırada kaldı.

BJELICA İLK MAÇINDAN PUANSIZ AYRILDI

Thorsten Fink'in ardından göreve gelen Nenad Bjelica, Samsunspor Teknik Direktörü olarak çıktığı ilk maçından puansız ayrıldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise evinde Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada soldan kullanılan kornerde Rak-Sakyi'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

8. dakikada Ayberk Karapo'nun penaltı noktasına gönderdiği uzun topa kafa vuruşunu yapan Ilie'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarptı ve direğin yanından kornere gitti.

15. dakikada Rak-Sakyi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan Benedyczak'ın yakın mesafeden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk çıkardı.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Ali Yavuz Kol, yerdeyken pasını sağındaki Winck'e çıkardı. Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada lacivert-beyazlı takım, farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına gönderilen taç atışında Samsunspor savunmasından seken top, sağ çaprazdaki Benedyczak'ın önünde kaldı. Polonyalı oyuncunun kaleye gönderdiği şutta takım arkadaşı Arous'un topuğuna çarpan meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-0.

43. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip kaleye sokulan Elson Mendes'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

45. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Emre Kılınç'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Gianniotis'in sektirdiği top, altıpas içindeki Coulibaly'ye çarptı ve ağlarla buluştu: 2-1.

Kasımpaşa, ilk 45 dakikayı 2-1 üstün kapattı.

47. dakikada çalımlarla ceza sahasına sol çaprazdan giren Elson Mendes'in şutunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

58. dakikada Coulibaly'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bayo'nun düzgün vuruşunda kaleci Gianniotis, gole izin vermedi ve pozisyonun devamında top kornere çıktı.

Aynı dakika içerisinde Watt'ın sağdan kullandığı kornerde Tomasson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu sektirdi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı altıpas içindeki Coulibaly tamamladı ancak VAR'da yapılan kontrolde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

64. dakikada Kasımpaşa yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Rak-Sakyi'nin kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Arous, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

78. dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Samsunspor'da savunmadan çıkarken kaptırılan topun ardından Kerem Demirbay, meşin yuvarlağı ara pasıyla Benedyczak ile buluşturdu. Polonyalı futbolcu, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 4-1.

82. dakikada Samsunspor'da Watt'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

Kasımpaşa, maçı 4-1 kazandı.