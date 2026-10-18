Başakşehir, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak, takımların muhtemel 11'leri açıklandı mı? İşte maç öncesi merak edilenler...

Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, sahasında oynayacağı mücadelede üç puanı hedeflerken Gaziantep temsilcisi zorlu deplasmandan istediği sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Başakşehir'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Başakşehir - Gaziantep FK maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul'da oynanacak mücadelede iki takım da haftayı üç puanla tamamlamayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki Süper Lig mücadelesine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Gaziantep FK'nın paylaştığı bilgilere göre karşılaşmanın hakemi Alpaslan Şen olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇLAR

Başakşehir, Gaziantep FK ile Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

16 Mayıs 2026: Gaziantep FK 1-2 Başakşehir

22 Aralık 2025: Başakşehir 5-1 Gaziantep FK

20 Nisan 2025: Başakşehir 2-1 Gaziantep FK

Turuncu-lacivertliler, bu üç karşılaşmada toplam 9 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. İstanbul ekibi, son dönemdeki üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıkacak.

GAZİANTEP FK HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Gaziantep FK, Başakşehir deplasmanı öncesindeki son çalışmasını 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenmanda ısınma, koordinasyon, pas ve taktik organizasyonlara yer verildi. Gaziantep temsilcisi, son idmanın ardından İstanbul'da maç kampına geçmek üzere programını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI