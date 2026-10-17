Kasımpaşa ile Samsunspor'un Süper Lig mücadelesi öncesinde maç programı gündemde. Kasımpaşa-Samsunspor maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın nereden izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

Kasımpaşa - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın heyecanı Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Galatasaray deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından sahasında yeniden çıkışa geçmek istiyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla alt sıralara gerileyen Samsunspor ise teknik direktör değişikliği sonrası ilk sınavını verecek. Peki, Kasımpaşa-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadele öncesindeki gelişmeler ve karşılaşmanın yayın programı.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Samsunspor maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin takip edeceği Kasımpaşa-Samsunspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, yayıncının yetkili dijital platformları üzerinden de izlenebilecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 10 puanla orta sıralarda bulunan lacivert-beyazlı ekip, sezonun ilk yenilgisini Galatasaray deplasmanında aldı.

Sarı-kırmızılı rakibine 3-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, Samsunspor karşısında kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Kasımpaşa, bu sezon iç sahada oynadığı ilk 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, Samsunspor mücadelesiyle taraftarı önündeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI