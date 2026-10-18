Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti değerlendirdi.
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"Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır yenilgi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların bu maça hırslı çıkacakları beklenen bir gerçekti. İlk yarının tamamı Fenerbahçe'nin üstünlüğü altında geçti. Penaltının dışında da kaçan pozisyonlar var. Devre tek golle bitti."