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Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti değerlendirdi.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır yenilgi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların bu maça hırslı çıkacakları beklenen bir gerçekti. İlk yarının tamamı Fenerbahçe'nin üstünlüğü altında geçti. Penaltının dışında da kaçan pozisyonlar var. Devre tek golle bitti."

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"İkinci yarıda Fenerbahçe aynı şekilde başladı ama 55'ten sonra durgunluk dönemi gündeme geldi. Alanya ilk yarının aksine karşı kaleyi tehdit etmeye başladı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"Baktı ki, durum hiç iç açıcı değil İsmail Kartal bu kez erken uyandı. Greenwood'u çıkarıp Kerem'i sahaya sürdü. Kısa süre sonra da Kerem ikinci golü atınca gece kurtulmuş oldu."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"Sonrasında Vedat'la üçüncü gol de geldi. Üç golle, üç puan kazanıldı ama yine de Fenerbahçe hem oyun planı olarak, hem fizik gücü olarak önündeki iki zorlu maça oldukça sıkıntılı gidecek."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"Bir örnek vereyim; Alanyaspor'un ikinci yarıda kaçırdığı iki çok net pozisyon var. İki de önemli Ederson kurtarışı vardı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"Slavia Prag karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için önemli maçlardan biri, sonrası da Galatasaray deplasmanı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"Dün gece takımda en ciddi oynayan Kante'ydi. Guendouzi de son haftalara göre daha istekliydi. "

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"Lukaku golle buluştu ama fizik olarak daha çok eksik . Levent bilhassa ilk yarının en başarılı ismiydi."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"Greenwood yaratıcı özellikleri olan ve ofansif zenginlik için çok önemli bir kanat forvet ama milli maç arasından sonraki görüntüsü tam bir hayal kırıklığı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı yorumları: İsmail Kartal erken uyandı!

"Merak ediyorum, bu kadar para aldın, bu halin nedir diye. Fenerbahçe'de kendisinden hesap soran birisi yok mu?"

#İsmail Kartal #Şampiyonlar Ligi #Galatasaray #Kante #Alanyaspor #Ömer Üründül #Trendyol Süper Lig #Ederson #Kerem #Corendon Alanyaspor
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