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Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor, Alanyaspor-Erzurumspor FK, Samsunspor-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarında görev yapacak VAR hakemleri belli oldu. İşte detaylar...

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Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor, Alanyaspor-Erzurumspor FK, Samsunspor-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarında görev yapacak VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! - 1


#Çaykur Rizespor #Samsunspor #Merkez Hakem Kurulu
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