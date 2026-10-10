Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor, Alanyaspor-Erzurumspor FK, Samsunspor-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarında görev yapacak VAR hakemleri belli oldu. İşte detaylar...