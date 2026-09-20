Trendyol Süper Lig'de günün VAR ve AVAR hakemleri açıklandı!
MHK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü oynanacak maçların VAR hakemlerini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
Fenerbahçe - Eyüpspor: VAR hakemi Ferenc Karako, AVAR hakemi Bersan Duran.
Erzurumspor FK - Samsunspor: VAR hakemi Eren Özyemişcioğlu, AVAR hakemi Bilal Gölen
Amed SF - Beşiktaş: VAR hakemi Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR hakemi Abdullah Bora Özkara.
Göztepe - Çaykur Rizespor: VAR hakemi Erkan Engin, AVAR hakemi Bahtiyar Birinci.