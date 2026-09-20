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Trendyol Süper Lig'de günün VAR ve AVAR hakemleri açıklandı!

MHK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü oynanacak maçların VAR hakemlerini duyurdu.

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Trendyol Süper Lig'de günün VAR ve AVAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

Fenerbahçe - Eyüpspor: VAR hakemi Ferenc Karako, AVAR hakemi Bersan Duran.

Erzurumspor FK - Samsunspor: VAR hakemi Eren Özyemişcioğlu, AVAR hakemi Bilal Gölen

Amed SF - Beşiktaş: VAR hakemi Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR hakemi Abdullah Bora Özkara.

Göztepe - Çaykur Rizespor: VAR hakemi Erkan Engin, AVAR hakemi Bahtiyar Birinci.

Trendyol Süper Lig'de günün VAR ve AVAR hakemleri açıklandı! - 1

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