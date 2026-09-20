Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Son iki lig maçında yalnızca 1 puan alabilen Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak çıkış ararken Eyüpspor ise üst üste aldığı iki yenilginin ardından zorlu deplasmanda puan hedefliyor.

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Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ederken futbolseverler bu sorunun yanıtını araştırıyor. Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak. Fenerbahçe-Eyüpspor maçına dair detaylar A Spor'da...

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki Süper Lig 6. hafta karşılaşması 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF 3 PUAN

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan Fenerbahçe, 6. hafta öncesinde 11. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, son iki lig maçında ise istediği sonuçları alamadı. Önce sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından Gaziantep FK deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Böylece son iki lig karşılaşmasında hanesine yalnızca 1 puan yazdırabildi.

FENERBAHÇE'DE ASENSIO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesindeki en önemli gelişmelerden biri Marco Asensio'nun durumuyla ilgili.

İspanyol futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık bir ay sahalardan uzak kaldı. Sakatlığını atlatan Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Oyuncunun karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihine bağlı olacak.

EYÜPSPOR'UN LİGDEKİ KARNESİ

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Eyüpspor, ilk 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi 3 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor. Eyüpspor, sezonun ilk iki haftasında Beşiktaş ve Gaziantep FK'ye 1-0'lık skorlarla kaybetti. 3. haftada sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan İstanbul ekibi, sonrasında Çorum FK'ye 3-0, Çaykur Rizespor'a ise 2-0 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Vedat.



Eyüpspor: Moldovan, Talha, Yamiq, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Taux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

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Fenerbahçe maç günü paylaşımı

Eyüpspor maç günü paylaşımı

⚽ Maç Günü

🏆 Trendyol Süper Lig

🗓 6.Hafta

🆚 Fenerbahçe

🕖 17.00

🏟 Chobani Stadyumu

📺 beIN SPORTS 1#FBvEYP pic.twitter.com/cUpJKzWscY — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) September 20, 2026