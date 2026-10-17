Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Amedspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşacak. Diyarbakır’da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Amedspor-Tümosan Konyaspor maçına dair tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Ligin 8. haftasında Amedspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Amedspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde...
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AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) 16.00'da oynanacak.
AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.