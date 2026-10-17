Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Amedspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşacak. Diyarbakır’da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Amedspor-Tümosan Konyaspor maçına dair tüm detaylar...