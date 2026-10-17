Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Erzurum’da oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Erzurumspor FK-Eyüpspor maçına dair tüm detaylar...