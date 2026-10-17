Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Erzurum’da oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Erzurumspor FK-Eyüpspor maçına dair tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Erzurum'da oynanacak olan mücadeleye dair tüm önemli detaylar haberimizde...
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ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 13.30'da oynanacak.
ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.