Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak. İki takımın 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak mücadelesi beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde gözler iki ekibin rekabet geçmişine çevrilirken, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maçlarda oluşan galibiyet, beraberlik ve gol istatistikleri merak konusu oldu. İşte 45. randevu öncesinde iki takımın birbirlerine karşı karnesi ve maçla ilgili tüm ayrıntılar.

Trendyol Süper Lig'de heyecan milli ara sonrasında yeniden başlıyor. Ligin 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında yoluna devam eden Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmak isterken, lacivert-beyazlı ekip güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İki takımın geçmiş karşılaşmaları da mücadele öncesinde dikkat çekiyor. Peki Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray ile Kasımpaşa bugüne kadar kaç kez karşılaştı? İki takım arasındaki maçlarda kaç gol atıldı? İşte Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi tüm detaylar...

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Ekim 2026 Cuma günü Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Ekim'deki karşılaşmayla birlikte Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 17 Mayıs 2026 tarihinde oynadığı son lig maçına kadar Süper Lig'de 43 karşılaşma oynanmıştı. Bu maçların 27'sini Galatasaray kazanırken 9 mücadele beraberlikle sonuçlanmış, Kasımpaşa ise 7 kez galibiyete ulaşmıştı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 90, Kasımpaşa ise 48 gol kaydetmişti.

17 Mayıs 2026'da oynanan son maçta ise Kasımpaşa, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Böylece toplam rekabet 44 maça ulaştı ve güncel istatistiklerde Galatasaray'ın 27 galibiyetine karşılık Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 9 maç da berabere tamamlandı. Galatasaray'ın toplam gol sayısı 90, Kasımpaşa'nın gol sayısı ise 49'a yükseldi.

GALATASARAY-KASIMPAŞA REKABETİNDE GENEL İSTATİSTİK

Toplam maç: 44

Galatasaray galibiyeti: 27

Kasımpaşa galibiyeti: 8

Beraberlik: 9

Galatasaray'ın attığı gol: 90

Kasımpaşa'nın attığı gol: 49

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki son 10 Süper Lig karşılaşmasına bakıldığında da sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü görülüyor.

Son 10 maçta:

Galatasaray 6 kez kazandı.

2 maç berabere bitti.

Kasımpaşa 2 kez kazandı.

İki takımın son 10 karşılaşmasında Galatasaray toplam 23 gol, Kasımpaşa ise 17 gol attı.

SON MAÇTA KASIMPAŞA KAZANDI

İki takımın 2025-2026 sezonundaki son karşılaşması 17 Mayıs 2026'da Kasımpaşa'nın sahasında oynandı. Kasımpaşa, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Adrian Benedyczak 27. dakikada kaydetti.

Galatasaray'ın sezonun son maçında aldığı bu mağlubiyet, iki takım arasındaki rekabette Kasımpaşa'nın galibiyet sayısını 8'e yükseltti. Bundan önce oynanan karşılaşmada ise Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. Böylece 2025-2026 sezonunda iki takım arasındaki maçlarda taraflar birer galibiyet aldı.

GALATASARAY-KASIMPAŞA REKABETİNDE EN FARKLI SKORLAR

İki takımın uzun yıllara dayanan rekabetinde farklı skorlar da yaşandı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki en farklı galibiyetlerinden biri 5-0'lık sonuç olurken, sarı-kırmızılı ekip bir başka karşılaşmada da 4-0 galip geldi. Kasımpaşa ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 19 Nisan 2014'te 4-0'lık skorla aldı.

İki takım arasındaki en gollü karşılaşmalardan bazıları ise 7 golün atıldığı maçlar oldu. Galatasaray, 1962-1963 sezonunda Kasımpaşa'yı 5-2, 2023-2024 sezonunda ise deplasmanda 4-3 mağlup etti.

RAMS PARK'TA GALATASARAY ÜSTÜN

9 Ekim'deki mücadele Galatasaray'ın sahasında oynanacak. İki takımın RAMS Park'taki geçmiş karşılaşmaları da sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğünü gösteriyor.

Galatasaray, kendi sahasında Kasımpaşa karşısında genel olarak daha başarılı sonuçlar aldı. Özellikle son yıllarda RAMS Park'ta oynanan karşılaşmalarda Galatasaray'ın rakibine karşı üstünlüğü dikkat çekiyor.

Ancak Kasımpaşa'nın 2026 yılının mayıs ayında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesi, deplasman ekibinin yeni karşılaşmaya özgüvenli çıkmasını sağlayabilecek önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'IN 2026-2027 SEZONUNDAKİ DURUMU

Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesinde ligde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü ve 13 puan topladı. Güncel tabloda Galatasaray 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray açısından Kasımpaşa karşılaşması, milli ara sonrasında yeniden çıkış yakalamak ve zirve yarışında puan kaybı yaşamamak adına önem taşıyor.

KASIMPAŞA'NIN 2026-2027 SEZONUNDAKİ DURUMU

Kasımpaşa ise ilk 6 haftada 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Henüz mağlubiyet yaşamayan lacivert-beyazlı ekip, bu süreçte 7 gol atarken 5 gol yedi. Topladığı 10 puanla 8. sırada yer alan Kasımpaşa, Galatasaray deplasmanında yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Bu açıdan bakıldığında Galatasaray'ın puan tablosundaki konumu ve hücum üretkenliği öne çıkarken, Kasımpaşa'nın henüz mağlubiyet almamış olması karşılaşmayı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

İki takım Süper Lig'de daha önce 44 kez karşılaştı.

karşılaştı. Galatasaray bu maçların 27'sini kazandı .

. Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunuyor.

bulunuyor. 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

sonuçlandı. Galatasaray'ın toplam golü 90 .

. Kasımpaşa'nın toplam golü 49 .

. Son 10 maçta Galatasaray 6 galibiyet aldı.

aldı. Son 10 maçta Kasımpaşa 2 kez kazandı.

kazandı. Son 10 karşılaşmanın 2'si beraberlikle tamamlandı.

tamamlandı. İki takımın son maçında Kasımpaşa 1-0 kazandı.

kazandı. 2025-2026 sezonundaki ilk karşılaşmayı ise Galatasaray 3-0 kazandı.

kazandı. 9 Ekim'deki mücadele Galatasaray'ın sahası RAMS Park'ta oynanacak.