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Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor CANLI (Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı canlı skor)

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecan başladı. Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor CANLI (Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı canlı skor)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki ekip arasındaki müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor CANLI (Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı canlı skor) - 1

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Arca Çorum FK: Felipa, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Gökhan, Berat, Diomande, Kyziridis, Cengiz, Ramirez

Çaykur Rizespor: Fofana, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mithat, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe

ARCA ÇORUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı 16 Ekim Cuma oynanıyor.

ARCA ÇORUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Arca Çorum FK-Çaykur Rizepor maçı saat 20.00'de başladı

ARCA ÇORUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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