Samsunspor-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. haftasında Samsunspor-Amedspor maçı ile devam ediyor. Ev sahibi takım, sahasından galip ayrılarak çıkışa geçmek ve küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Diyarbakır temsilcisinin tek hedefi ise maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak. Peki Samsunspor-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.