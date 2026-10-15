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PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 780 bin lira, Kocaelispor'a 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi'yi 3 maç men, Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal'ı da 1 maç men cezasına çarptırdı.

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