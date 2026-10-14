Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 8 kulübü çeşitli gerekçelerle PFDK’ye sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.
Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal ile Eyüpsporlu oyuncu Ahmed Abdullahi de kural dışı hareketleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.