Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Siyah-beyazlılara 2-1 mağlup oldukları maç sonrası hakem yönetimine sert tepki gösteren genç teknik adam, "Hakemler bugün iyi niyetli değildi" ifadelerini kullanmıştı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Genç teknik adam 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. İşte o açıklamalar:

"OYUNCULARIMIN HAKLARINI KORUYAMADIM"

Karşılaşmanın ardından oldukça üzgün olduğunu dile getiren Selçuk İnan, teknik değerlendirme yapmak istemediğini belirterek oyuncularına teşekkür etti.

İnan, "Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyunla ilgili teknik olarak konuşmak istemiyorum. Bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadele, oyun için oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncularıyla maçın ardından konuştuğunu aktaran genç teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçeride oyuncularımla konuştum. Oyuncularım sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinden koşmak kolay değil. Bizden sürekli saygılı olmamız, sakin olmamız, susmamız bekleniyor. Hepsini hakaret etmeden yapmaya çalışıyorum."

"HAKEMLER BUGÜN İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ"

Hakem kararlarına yönelik tepkisini sürdüren Selçuk İnan, yaşananların kendisi adına büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü, "Yaptık ama bir şeyleri hissettiğiniz zaman, hakkınızın yendiğini, bir şeyinizin çalındığını görünce hangimiz isyan etmiyor! Bunları açık yüreklilikle söylüyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi. Bunun Beşiktaş ile ilgisi yok. Benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu." dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ

Mağlubiyete rağmen oyuncularının sahadaki mücadelesinden memnun olduğunu belirten İnan, Beşiktaş'ı ve taraftarlarını da tebrik etti.

Selçuk İnan, "Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada verdiği mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarını yarattıkları muhteşem atmosfer nedeniyle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnan, hakem yönetimiyle ilgili değerlendirmesini ise "Hakemi de size havale ediyorum." sözleriyle tamamladı.